V visokogorju še vedno veliko snega, zato previdno v gore

Kranj, 1. junija - Letos se je v gorah zgodilo že več smrtnih nesreč. Usodni so bili snežni plazovi, padci in zdrsi. Trenutno smo v obdobju navidezne idile, ki pa ni tako varna, kot se zdi na prvi pogled, saj je v visokogorju še vedno veliko snega, so sporočili s PU Kranj. Zato ljubitelje gora pozivajo, naj spoštujejo sebe in gore ter ne podcenjujejo razmer.