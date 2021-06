V Celovcu odprli drugo skupino dvojezičnih jasli

Celovec, 1. junija - V Celovcu, kjer so lani odprli Mohorjev otroški vrtec in Mohorjeve otroške jasli, so v ponedeljek odprli tudi drugo skupino dvojezičnih jasli. Mohorjeva s tem po besedah direktorja Karla Hrena nudi oskrbo za 30 otrok v dveh skupinah jasli, 75 otrok v treh skupinah otroškega vrtca ter za 45 otrok v dijaškem domu.