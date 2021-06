V Narodni galeriji odprli sobo za galerijsko čuječnost

Ljubljana, 1. junija - V Narodni galeriji so odprli sobo za galerijsko čuječnost. S tem sledijo zgledu uglednih evropskih in ameriških galerij, ki že nekaj časa izvajajo programe čuječnosti. V Narodni galeriji želijo z novo pridobitvijo spodbuditi obiskovalce, "da ob umetniških delih urijo pozornosti in s tem bogatijo svojo izkušnjo dojemanja umetnosti".