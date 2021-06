Umrl belokranjski humorist, publicist in kulturnik Toni Gašperič

Novo mesto, 1. junija - V novomeški bolnišnici je za posledicami dolgotrajne bolezni danes umrl 76-letni belokranjski humorist, publicist in kulturnik Toni Gašperič, so sporočili svojci. Metličan Gašperič je bil človek številnih darov, satirično nastrojene misli in širokega nasmeha, dolgoletni sopotnik slovenskega javnega radia in pogost gost številnih medijev.