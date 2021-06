Slovenija ostaja med članicami EU z visoko kakovostjo kopalnih voda

Ljubljana, 1. junija - Slovenija se v Evropi z dobro kakovostjo kopalnih voda uvršča v vrh držav, ki spremljajo kakovost teh voda. To potrjuje tudi Evropsko poročilo o stanju kopalnih voda za leto 2020, so danes izpostavili na Agenciji RS za okolje (Arso). Slovenijo poročilo namreč uvršča med 11 držav, v katerih so vse kopalne vode primerne za kopanje.