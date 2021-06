Na Hrvaškem v prvih petih mesecih 3,9 milijonov nočitev

Zagreb, 1. junija - Na Hrvaškem so imeli od začetka januarja do konca maja več kot milijon turističnih obiskov in 3,9 milijonov nočitev, kar je 42 odstotkov več obiskov in 38 odstotkov več nočitev kot v enakem obdobju lani, je danes objavila Hrvaška turistična skupnost (HTZ). Slovenskih nočitev je bilo 315.000.