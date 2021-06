Ministrstvo za izobraževanje postalo polnopravni član Evropskega šolskega omrežja

Ljubljana, 1. junija - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je od danes znova polnopravni član Evropskega šolskega omrežja (EUN), katerega naloga je podpirati ministrstva za izobraževanje, šole, učitelje in ostale zainteresirane pri preobrazbi izobraževalnih procesov, so sporočili z ministrstva.