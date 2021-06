V Škofji Loki bodo prenovili Kamniti most in Marijino znamenje

Škofja Loka, 1. junija - Občina Škofja Loka bo s pomočjo sredstev z razpisa ministrstva za kulturo prenovila dve prepoznavni mestni ikoni. To sta Kamniti most in Marijino znamenje na Mestnem trgu. Konservatorsko-restavratorska dela na obeh objektih kulturne dediščine bodo izvedli v tem in prihodnjem letu.