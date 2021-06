Skok z višine 17 m na kup sena? Mala malica za Dunking Devils

Ljubljana, 1. junija - Slovenska akrobatska skupina Dunking Devils je poskrbela za nov vrtoglav in vratolomen podvig. Tokrat se je preizkusila v skokih z višine na ogromno kopico sena. Za kuliso podviga z imenom "skok v neznano" je poskrbel Grad Snežnik. Kratki posnetki s snemanja so na TikToku poželi že več kot 20 milijonov ogledov, so sporočili.