Neznanca z nožem vstopila v bencinski servis in odnesla več tisoč evrov

Ljubljana, 1. junija - Neznanca sta v ponedeljek okoli 7. ure zjutraj oropala bencinski servis na Celovški cesti v Ljubljani. Z nožem v roki sta vstopila v prodajalno in od uslužbencev zahtevala denar. Odnesla sta več tisoč evrov gotovine in peš pobegnila, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana. V dogodku ni bil nihče poškodovan.