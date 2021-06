Avstrija tarča kritik zaradi "zemljevida političnega islama"

Dunaj, 1. junija - Avstrijska vlada je zadnje dni tarča kritik zaradi nedavne objave spornega "zemljevida političnega islama". Ta je razburil tako domačo opozicijo in skupine, ki predstavljajo islamsko skupnost v Avstriji, kot tudi tujino, med drugim Svet Evrope in Turčijo, poročajo avstrijski in tuji mediji.