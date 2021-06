Jaklitscheva v Trstu tudi o slovenskih šolah in vrtcih

Trst, 1. junija - Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch je bila v ponedeljek na uradnem obisku v občini Trst. Srečala se je z županom Trsta Robertom Dipiazzo, občinskimi svetniki in drugimi političnimi predstavniki slovenske manjšine v Trstu. Govorili so o vračanju Narodnega doma slovenski manjšini ter slovenskih šolah in vrtcih.