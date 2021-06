Z delovanjem začenja uprava za vojaško dediščino

Ljubljana, 1. junija - V okviru ministrstva za obrambo danes začenja z delovanjem uprava za vojaško dediščino. V njej je vlada združila področja vojnih veteranov, vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja, vojne grobove in grobišča ter Vojaški muzej Slovenske vojske. Upravo bo vodil pravnik Rok Janez Šteblaj, so zapisali na ministrstvu za obrambo.