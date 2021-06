Drevi polfinalna obračuna EP do 21 let

Maribor/Szekesfehervar, 3. junija - Najboljše štiri mlade reprezentance evropskega prvenstva do 21 let v Sloveniji in na Madžarskem danes čakata polfinalna obračuna. V Mariboru se bosta v Ljudskem vrtu ob 18. uri pomerili izbrani vrsti Španije in Portugalske, tri ure kasneje pa v Szekesfehervarju na Madžarskem še Nizozemska in Nemčija.