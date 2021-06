V Novem mestu arheološka razstava Ponikve pri Trebnjem - naselbina ob Temenici

Novo mesto, 1. junija - V Knezovi sobi Dolenjskega muzeja v Novem mestu bodo opoldne odprli manjšo arheološko razstavo Ponikve pri Trebnjem - naselbina ob Temenici. Na njej predstavljajo naselbinske najdbe, ki so jih na tem najdišču odkrili med gradnjo dolenjske avtoceste mimo Trebnjega med letoma 2007 in 2008. Razstava bo na ogled vsaj do februarja prihodnje leto.