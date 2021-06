WHO različice novega koronavirusa poimenovala po grški abecedi

Ženeva, 1. junija - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) se je odločila različice novega koronavirusa poimenovati po črkah grške abecede, saj naj bi to preprečilo stigmatizacijo držav, kjer se te različice prvič pojavijo. Poleg tega naj bi nova imena olajšala laične razprave o različicah in bi bila nasploh bolj praktična.