Čarovniki so podaljšali upanje, spet incident navijačev

Washington, 1. junija - Russell Westbrook in Bradley Beal sta končno pokazala, česa sta zmožna, in podaljšala upanje Washington Wizards v prvem krogu končnice severnoameriške košarkarske lige NBA proti Philadelphia 76ers. Na četrti tekmi sta čarovnike popeljala do zmage s 122:114 in pomagala zaostanek v boju na štiri zmage znižati na 1:3.