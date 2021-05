Zavod za šolstvo podelil Kumerdejeve nagrade

Ljubljana, 31. maja - Zavod RS za šolstvo je na današnji slovesnosti v Muzeju novejše zgodovine Slovenije že 22. zapored podelil priznanja Blaža Kumerdeja za odlično partnerstvo pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Ministrica za izobraževanje Simona Kustec je poudarila pomen izobraževanja, ker je to "edini ključ do napredka"