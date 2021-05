Tamara Zidanšek v velikem slogu v drugi krog OP Francije

Pariz, 31. maja - Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je uvodnem krogu odprtega prvenstva Francije uprizorila prvovrstno senzacijo. Trenutno 85. igralka na jakostni lestvici WTA je bila boljša od šeste nosilke turnirja v Parizu in sedme igralke na svetu, Kanadčanke Biance Andreescu, ter po treh urah in 20 minutah zmagala s 6:7 (1), 7:6 (2) in 9:7.