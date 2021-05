Švedi izpadli, Američani in Čehi v četrtfinalu

Riga, 31. maja - Derbi kroga današnjega dneva na hokejskem svetovnem prvenstvu elitne skupine v Rigi med Švedsko in Rusijo je po kazenskih strelih dobila slednja s 3:2 in tekmece poslala domov. ZDA so si zagotovile četrtfinale z zmago z 2:0 proti Nemčiji, Češka pa s slavjem po kazenskih strelih z 2:1 proti Danski.