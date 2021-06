Test AMZS pet od 29 otroških sedežev ocenil kot neprimerne

Ljubljana, 1. junija - Rezultati testa 29 otroških varnostnih sedežev, ki jih je opravila Avto-moto zveza Slovenije (AMZS), kažejo, da so sedeži vse boljši. A pet jih je vseeno dobilo slabo oceno, zato na AMZS odsvetujejo njihovo uporabo. Tri podjetja, katerih sedeži so bili ocenjeni kot slabi, so že začela s popravki, lastnikom pa nudijo zamenjavo.