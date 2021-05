Zunanji in obrambni ministri Nata o pripravah na vrh in Belorusiji

Bruselj, 31. maja - Zunanji in obrambni ministri zveze Nato bodo v torek na skupnem virtualnem zasedanju razpravljali o pripravah na vrh zavezništva, ki bo 14. junija v Bruslju. V Natu med temami izpostavljajo Afganistan, dogajanje v Ukrajini in Belorusiji ter načrtovano reformo zavezništva do leta 2030, ki predvideva krepitev skupnega proračuna.