Borze v New Yorku zaprte

New York, 31. maja - Borze v New Yorku so danes zaradi praznika dneva spomina na padle vojake zaprte, ravno tako je zaradi praznika pomladnega dneva zaprta borza v Londonu. Medtem so na ostalih pomembnejših evropskih borzah večinoma negativna gibanja. Med vlagatelji sicer vztraja zaskrbljenost zaradi naraščanja inflacije.