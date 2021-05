SBI TOP s padcem

Ljubljana, 31. maja - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP se je ob izgubi 0,35 odstotka danes ustavil pri 1138,94 točke. Borzni posredniki so opravili za 1,07 milijona evrov prometa, največ z delnicami Krke. V indeksu so se vse delnice pocenile ali stagnirale, izjema so le delnice Uniorja, ki so pridobile 1,58 odstotka.