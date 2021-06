V Španskih borcih premiera Domovine po konceptu Iztoka Kovača in Catherine Milliken

Ljubljana, 1. junija - V Centru kulture Španski borci bo drevi ob 20. uri premiera plesno-glasbene predstave v koreografiji Iztoka Kovača in plesalcev skupine EN-KNAP Group Domovina, ki je nastala v sodelovanju z avstralsko skladateljico Cathy Milliken in pevcem Michaelom Schiefelom. Ponovitve bodo na sporedu v sredo in četrtek, so sporočili iz Zavoda EN-KNAP.