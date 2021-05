Dijakinji iz Ljutomera zmagali na mednarodnem tekmovanju iz statistike

Ljubljana, 31. maja - Dijakinji z Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer sta zmagali na mednarodnem tekmovanju iz poznavanja statistike v kategoriji od 14 do 16 let, so sporočili s Statističnega urada RS (Surs). Dijakinji z Gimnazije Kranj pa sta se v kategoriji od 16 do 18 let uvrstili na četrto mesto. V finale se je sicer uvrstilo več kot 11.000 dijakov iz 16 držav.