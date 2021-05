Nemčija z najvišjo stopnjo inflacije v 10 letih

Berlin, 31. maja - Cene življenjskih potrebščin v Nemčiji so se maja na letni ravni po predhodni oceni tamkajšnjega statističnega urada Destatis zvišale za 2,5 odstotka. To je najvišja stopnja inflacije v zadnjih 10 letih. Majsko inflacijo so poganjale višje cene energije in enkratni učinki, povezani s pandemijo covida-19.