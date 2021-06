Direktor direkcije za vode Roman Kramer: Naš cilj je absolutno varovati pitno vodo

pogovarjala se je Martina Gojkošek

Ljubljana, 5. junija - Direkcija RS za vode, ki bi skladno z novelo zakona o vodah presojala o dopustnosti gradenj na vodnih in priobalnih zemljiščih, po besedah direktorja Romana Kramerja deluje strokovno in je zavezana kakovostnemu upravljanju voda. "Naš cilj je absolutno varovati pitno vodo," pravi in dodaja, da zakon glede gradenj na teh zemljiščih ostaja zelo strog.