Natečaj za modro ptico odprt le še do 1. julija

Ljubljana, 31. maja - Natečaj za literarno nagrado modra ptica, ki ga je skupina Mladinska knjiga razpisala lani poleti, je odprt le še do 1. julija, so spomnili pri založbi. Sedmi natečaj za najboljše še neobjavljeno književno delo je namenjen romanu za odrasle. Avtorji in avtorice se lahko nanj prijavijo z delom v obsegu med sedem do 15 avtorskih pol.