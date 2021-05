Voznik na prehitevalnem pasu menjaval pnevmatiko

Celje, 31. maja - Na štajerski avtocesti pred izvozom Šempeter v smeri proti Ljubljani so policisti v petek obravnavali avstrijskega voznika, ki je na prehitevalnem pasu na vozilu menjaval pnevmatiko. Policisti so kraj, kjer se je vozilo ustavilo, zavarovali ter poskrbeli za odstranitev vozila in voznika s prehitevalnega pasu, so sporočili s Policijske uprave Celje.