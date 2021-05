Delničarji DBS podprli razveljavitve sklepov o posebnih revizijah

Ljubljana, 31. maja - Delničarji Deželne banke Slovenije (DBS) so na skupščini podprli predlog Kapitalske zadruge in razveljavili sklepe za nove posebne revizije poslov banke, sprejete maja 2019. Teh zaradi nesoglasij glede izvajalca še niso izvedli, v Kapitalski zadrugi pa so menili, da bi banki prej škodile kot koristile.