Raziskava: Nakupovanje živil po spletu preprosto, a ponudba in dostava omejeni

Ljubljana, 1. junija - Prednosti spletnega nakupovanja živil odkriva vse več potrošnikov, mnogi so ga prvič preizkusili med epidemijo covida-19. Spletno naročanje omogoča več trgovcev kot lani, nakupovanje je hitro in preprosto, a sta ponudba in dostava (pogosto) omejeni, so v raziskavi ugotovili na Miporju.