Slovensko zdravniško društvo za enako dostopnost in kakovost urgentne oskrbe za vse

Ljubljana, 31. maja - Slovensko zdravniško društvo poziva ministrstvo za zdravje, da ustavno zajamčeno enako dostopnost in kakovost urgentne oskrbe zagotovi vsem bolnikom. Zavzeli so se za takojšnje ukrepanje. Ugotavljajo namreč, da so se zaradi preobremenjenosti zdravstvenega sistema in težav iz preteklih let v času epidemije pojavila številna neskladja.