Kranjski projekt urejanja komunalne infrastrukture Gorki 2 zaključen

Kranj, 31. maja - Po nekaj več kot dveh letih se je v teh dneh zaključila gradnja celovitega sistema odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju Predoselj in Mlake pri Kranju. Izvajalce je lani pred zaključkom 16,5 milijona evrov vrednih del prehitela zima, sedaj pa so dela na terenu končana, ureja se tudi dokumentacija.