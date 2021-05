Lokalne volitve zamajale prevlado HDZ in SDP na hrvaškem političnem prizorišču

Zagreb, 31. maja - Na nedeljskih lokalnih volitvah na Hrvaškem sta v dveh največjih mestih, v Zagrebu in Splitu, zmagali novejši manjši politični stranki, zeleno-levičarska platforma Zmoremo! in stranka Center. Vse več političnega prostora zavzema tudi nova skrajno desna stranka Domovinsko gibanje. Nove politične opcije so zamajale dolgoletno prevlado HDZ in SDP.