Organizaciji direktorjev gledališč in dramskih umetnikov o celjskem gledališču

Celje, 31. maja - Pri Kolegiju direktorjev slovenskih gledališč in Združenju dramskih umetnikov Slovenije so podali skupno izjavo ob imenovanju vodstva SLG Celje za naslednji mandat. Z zaskrbljenostjo spremljajo razvoj dogodkov ob postopku imenovanja vodstva in žalosti jih dejstvo, da polemika ter poročanje mečeta senco na delovanje in dosežke celjskega gledališča.