Mediji: Američani vohunili za evropskimi zavezniki s pomočjo Danske

Koebenhavn/Berlin/Pariz/Stockholm/Oslo, 31. maja - ZDA so med letoma 2012 in 2014 vohunile za vodilnimi evropskimi politiki, vključno z nemško kanclerko Angelo Merkel, s pomočjo danske obveščevalne službe, so v nedeljo poročali danski in evropski mediji. Danske oblasti poročanja medijev niso želele komentirati.