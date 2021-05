Zaposlenim v UKC Ljubljana in na onkološkem inštitutu odslej neposredna linija LPP

Ljubljana, 31. maja - Zaposleni v UKC Ljubljana in v onkološkem inštitutu se bodo za prevoz v službo odslej lahko poslužili neposredne avtobusne povezave med parkirišči na mestnih vpadnicah in delovnim mestom. Zbrani na današnji slovesnosti so izpostavili, da gre za korak naprej v že sicer odličnih odnosih med ustanovama in Mestno občino Ljubljana (Mol).