25 dni do OI - Kamikaze

A že v drugi svetovni vojni je šlo pri kamikazah za pojem prenesenega pomena. Japonci so s tem izrazom označevali "božji veter", oziroma tajfuna, ki sta v 13. stoletju dvakrat pregnala mongolska ladjevja Kublaj Kana in s tem invazijo izpred japonskih obal.

V drugi svetovni vojni so se Japonci ob koncu na ta način lotili svojih nasprotnikov s samomorilskimi letalskimi napadi. Namen je bil uničiti čim več predvsem ameriških vojaških ladij. V večini primerov je šlo za mlade prostovoljne pilote, pri katerih je bil pogoj, da so neporočeni, prav tako pa v akcijah niso smeli sodelovati prvorojenci in edinci.

Zanimivo je tudi dejstvo, da so piloti vnaprej vedeli, da gre za zadnji polet, saj zaradi pomanjkanja goriva ob koncu vojne letal Japonci niso napolnili do te mere, da bi se lahko vrnila na izhodišče.

Dandanes poznavalci trdijo, da je večina mladih pri svoji odločitvi izhajala iz tradicije samurajev in njihovi predanosti cesarstvu in skupnosti.

Zadeva je dolgo tudi na Japonskem ostala neraziskana, zato se je na zahodu utrdila predstava o zmanipuliranih fanatičnih mladih pilotih. Kasnejše študije številnih dnevnikov in poslovilnih pisem pilotov so pokazala, da je šlo pogosto za osebe brez izhoda, ki so so ravnale tudi iz obupa, da bi izpolnile pričakovanja časti v svojem okolju.

Skupaj je v napadih na zavezniško mornarico umrlo preko 3000 pilotov. Po ameriških podatkih so potopili 36 ladij, 368 pa je bilo poškodovanih.