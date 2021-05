Načrtovani inštitut za hrano kot povezovalec znanja in tudi opora pri odgovorih na krize

Ljubljana, 31. maja - Slovenija je po besedah kmetijskega ministra Jožeta Podgorška ena redkih držav EU, ki je področje hrane in kmetijstva vključila v sklad za okrevanje. V tem okviru predvideva ustanovitev inštituta za hrano, ki bo med drugim povezal znanja in bo tudi opora v iskanju odgovorov na krize, so povedali sodelujoči na okrogli mizi v organizaciji STAkluba.