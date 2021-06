V Križevniški cerkvi transmedijska instalacija Eve Petrič

Ljubljana, 1. junija - V Križevniški cerkvi bo od 10. ure na ogled transmedijska instalacije Eve Petrič z naslovom Postkoronsko sonce, v nihanju. Ambientalna instalacija, ki jo sestavljajo najdene in reciklirane čipke, pleksi skulptura, zvok in svetloba, reflektira umetničino dojemanje sveta in človeštva, ki se je znašlo na križišču prehoda v pokoronski čas.