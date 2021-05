Raziskava: Pametni telefoni in prenosni računalniki ključni kanali za potrošnjo medijskih vsebin

Ljubljana, 31. maja - Pametni telefoni in prenosni računalniki so postali ključni kanali za potrošnjo medijskih vsebin, je glavna ugotovitev aktualne raziskave Medijska potrošnja 2021. Opazno je tudi, da so slovenski potrošniki medijskih vsebin v primerjavi z letom 2018 v bistveno večji meri spremljali medijske vsebine, predvsem novičarske medije.