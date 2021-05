Na evropskih borzah neenotna gibanja

Frankfurt/Pariz/London, 31. maja - Na pomembnejših evropskih borzah so po negativnem začetku trgovanja trenutno neenotna gibanja. Med vlagatelji sicer vztraja zaskrbljenost zaradi naraščanja inflacije, a se danes pričakuje manjši obseg trgovanja, saj so borze v ZDA in Veliki Britaniji zaprte, poročajo tuje tiskovne agencije.