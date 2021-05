Restavratorji Michelangelove kipe čistijo s pomočjo bakterij

Firence, 31. maja - Restavratorji so se lansko jesen v času pandemije lotili eksperimenta - čiščenja Michelangelovih kipov v kapeli Medičejcev v cerkvi San Lorenzo s pomočjo posebnih bakterij. Tako so na kipe, tudi na Lorenzovo grobnico s kipom Lorenza Medičejskega in figurama Mraka in Zore, ki podpirata sarkofag, nanesli bakterije, ki se prehranjujejo z umazanijo.