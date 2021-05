Nov poraz Dallasa v domači dvorani, Clippers izenačili

Dallas, 31. maja - Potem ko so si košarkarji Dallas Mavericks v prvem krogu končnice lige NBA proti Los Angeles Clippers v boju na štiri zmage v gosteh nabrali lepo prednost 2:0, so tekmeci zdaj razmerje moči poravnali. Na četrti tekmi so Clippers v Teksasu slavili gladko zmago s 106:81, Luka Dončić pa je, oblepljen s kineziološkimi trakovi, tokrat dosegel 19 točk.