V ZDA razburjajo primerjave med holokavstom in ukrepom proti pandemiji covida-19

New York, 31. maja - Prodajalna klobukov iz Tennesseeja "hatWRKS" zadnje dni razburja Američane s promocijo prodaje rumenih Davidovih zvezd po vzoru tistih, ki so jih bili prisiljeni nositi Judi v času nacizma s to razliko, da imajo ameriške napis Nisem bil cepljen. Pred tem si je skrajna republikanska kongresnica iz Georgie prislužila kritike iz podobnega razloga.