Slovenski odbojkarji boljši še od svetovnih prvakov

Rimini, 30. maja - Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na tretji tekmi lige narodov v Riminiju še drugič zmagala. Po porazu s Srbijo in zmagi proti Italiji je tokrat s 3:1 (22, -23, 19, 23) premagala Poljsko, ki je do tega obračuna točke vknjižila tako proti Italiji kot proti Srbiji.

* Sejmiščna dvorana v Riminiju, brez gledalcev, sodnika: Rapisarda (Italija), Joo-Hee (Južna Koreja).

* Poljska: Muzaj, Kaczmarek 17, Wojtazsek, Drzyzga, Lomacz 1, Kubiak 8, Sliwka 13, Zatorski, Janusz, Bieniek 16, Fornal, Badnorz, Klos 7, Huber.

* Slovenija: T. Štern 18, Pajenk 10, Kozamernik 9, Šket 3, Vinčić, Štalekar, Ž. Štern, Klobučar, Kovačič, Videčnik, Ropret 3, Urnaut 13, Čebulj 17, Možič 1.

Svetovni prvak Poljska ne spada med ekipe, s katerimi slovenski odbojkarji ne marajo igrati. Slovenci so tokratne tekmece premagali na zadnjih treh evropskih prvenstvih, tudi v polfinalu domačega v Ljubljani, v Riminiju pa so že po zmagi proti Italiji, ki jim je vlila dodatno samozavest, zagotavljali, da bodo morali tudi tokrat pokazati vse svoje znanje, če jih želijo premagati. Poljski selektor Belgijec Vital Heynen se za opozorila ni zmenil, na tribunah pustil zvezdnika Wilfrieda Leona, naturaliziranega Kubanca, in Bartosza Kureka, povsem možno je, da se mu je mnenje, da ima ustrezne zamenjave, maščevalo.

Slovenci so tekmo začeli odlično. Do končnice prvega niza so igrali praktično brez napak, Gregor Ropret je odlično opravljal vlogo podajalca, žoge je enakomerno delil vsem napadalcem, Klemen Čebulj, Tine Urnaut in Tonček Štern pa so zanesljivo zaključevali akcije. Hitro so priigrali vodstvo s tremi točkami razlike, pri izidu 22:16 ni kazalo, da bi lahko imeli težave. A v končnici so vendarle storili nekaj napak, po bloku Čebulju so se Poljaki približali na 22:24, toda po odmoru je Čebulj vrnil udarec in vendarle končal prvi niz.

Na začetku drugega so zaradi slabšega sprejema Slovencev Poljaki ušli za tri točke, vodili tudi že za štiri, a menjava korektorja in podajalca, v igro sta vstopila Alen Šket in Dejan Vinčić, je obrodila sadove. Šket je dosegel dve zaporedni točki, Jan Kozamernik je prispeval blok, zaostanek je bil le točka (15:16). Zatem so Poljaki še enkrat ušli za štiri, as Šketa in blok sta zaostanek spet vrnila na eno točko, a to še ni bilo vse. Ropret in Tonček Štern sta se vrnila v igro, prvi je izenačil izid na 22:22, takoj zatem je Čebulj ekipo popeljal v vodstvo. Toda as Mateusza Bienieka je prvo zaključno žogo zagotovil Poljski, ki jo je po neuspešnem napadu Tončka Šterna tudi izkoristila.

A to evropskih podprvakov ni zmedlo. Po dveh zaporednih asih Alena Pajenka so povedli z 9:5, nato pa po seriji napak tekmecev prišli do vodstva z 18:11. Po asu Tončka Šterna za 23:15 je že bilo bolj ali manj jasno, da so si v tem obračunu zagotovili najmanj točko.

To jim ni bilo zadosti. Pajenk je bil tudi v četrtem nizu z asom tisti, ki je ekipo potegnil za sabo, tudi Ropreta, ki je v stilu napadalca povečal prednost na +3. Pri drugem tehničnem odmoru je bila prednost štiri točke, toda Poljaki se niso predajali. Z nekaj sreče so po sumljivi sodniški odločitvi izenačili na 22:22, vendar Slovenci so znali odgovoriti. Najprej je bil v napadu uspešen Čebulj, nato je odličen servis Tončka Šterna izkoristil Rok Možič, ki je malo pred tem vstopil na igrišče, pri drugi zaključni žogi pa so tekmeci storili napako, kar je pomenilo, da so Slovenci še enkrat več prišli do prestižne zmage.

S to tekmo so zaključili prvi ciklus, naslednjo pa bodo odigrali v četrtek, 3. junija, ko se bodo pomerili z Nizozemsko.