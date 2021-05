Finci že v četrtfinalu, visoka zmaga Švice, Švedi premagali Slovake

Riga, 30. maja - Na svetovnem prvenstvu v hokeju elitne skupine v Latviji sta danes visoki zmagi dosegli Kanada in Švica, prva je s 7:1 premagala Italijo, druga s 6:0 Belorusijo. Finska je po podaljšku s 3:2 premagala domačine Latvijce in je že v četrtfinalu, Švedi pa so ugnali Slovake s 3:1 in obdržali možnosti za četrtfinale.