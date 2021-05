Programski svet RTV Slovenija danes o zvišanju rtv-prispevka

Ljubljana, 31. maja - Programski svet RTV Slovenija bo na današnji seji razpravljal o možnosti za zvišanje rtv-prispevka. Javni zavod bi rad izboljšal in stabiliziral svoj finančni položaj, saj bo do sredine prihodnjega leta zmanjkalo finančnih rezerv in sredstev za ohranitev zavoda v zdajšnji obliki. Lani so ustvarili za okoli 1,8 milijona evrov primanjkljaja.