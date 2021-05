Prvi dan OP Francije izpadel četrti nosilec Dominic Thiem

Pariz, 30. maja - Odprto teniško prvenstvo Francije na igriščih Rolanda Garrosa se je začelo z velikim presenečenjem. Že uvodni dan se je poslovil zmagovalec US Opna 2020 ter finalist odprtega prvenstva Francije 2018, 2019 in Melbourna 2020, Avstrijec Dominic Thiem. Po štirih urah in pol igre ga je premagal 68. igralec na svetu Španec Pablo Andujar.